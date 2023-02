Al Ahly e Real Madrid jogam hoje, quarta-feira (8/2/23), pela semifinal do Mundial de Clubes; veja onde assistir ao vivo, horário e provável escalação

Al Ahly e Real Madrid se enfrentam hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro (8/2), pela semifinal do Mundial de Clubes 2023. O jogo começa às 16 horas (horário de Brasília) e será no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

O vencedor da partida garante vaga na final da competição e encara o Al Hilal, finalista após vencer o Flamengo na semifinal por 3 a 2. A final acontece no sábado, 11 de fevereiro (11/2), às 16h (horário de Brasília).

Al Ahly x Real Madrid ao vivo no Mundial de Clubes: onde assistir ao vivo

SporTV: canal por assinatura

canal por assinatura Cazé TV: canal no YouTube

canal no YouTube Globoplay: serviço de streaming

COMO assistir à Cazé TV no YouTube e na Twitch

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Al Ahly x Real Madrid ao vivo no Mundial de Clubes: dia, horário e local

Hoje, 8 de fevereiro (8/2), às 16 horas (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

Al Ahly x Real Madrid ao vivo no Mundial de Clubes: prováveis escalações

Al Ahly:

El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Fathi, Dieng, El Solia; Tau, Sherif, Abdel Kader.

Desfalques:

Mostafa Shobeir, Karim Fouad e Akram Tawfik (lesionados)

Real Madrid:

Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.

Desfalques:

Ferland Mendy (coxa), Eden Hazard (joelho) e Lucas Vazquez (tornozelo), Thibaut Courtois (incômodo muscular), Karim Benzema (coxa) e Eder Militão (virilha).

Sobre o assunto Neymar volta a ser relacionado pelo PSG e deve jogar contra Olympique de Marselha

Jogador de futebol ganês Christian Atsu é encontrado com vida nos escombros na Turquia

Lesionados, Benzema, Courtois e Militão não viajam para semifinal do Mundial de Clubes

Tags