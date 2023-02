Neymar volta a ser relacionado pelo PSG e deve jogar contra Olympique de Marselha

Desfalque do Paris Saint-Germain nas últimas duas partidas, o atacante Neymar voltou a ser relacionado para um jogo do clube. O brasileiro, assim, está à disposição do técnico Christophe Galtier para o clássico contra o Olympique de Marselha, pelas oitavas de final da Copa da França, às 17h10min (de Brasília) desta quarta-feira, 8.

O jogador ficou de fora dos duelos contra o Montpellier, por conta de uma fadiga muscular, e também com o Toulouse, após ser diagnosticado com um problema no adutor da coxa, segundo boletim médico do time parisiense. Há também uma preocupação com a lesão sofrida na Copa do Mundo do Catar, no final de 2022.

Além de Neymar, outro atleta importante do plantel marcará seu retorno no compromisso desta quarta. O zagueiro Sergio Ramos, ausente contra o Toulouse, também faz parte da delegação que viajou a Marselha.

Já o volante Renato Sanches, que foi substituído no último jogo do PSG depois de sentir dores, e o francês Kimpembe, que não entra em campo desde novembro devido a uma contusão do tendão de Aquiles, serão baixas.

Outro que será ausência é Kylian Mbappé. Com uma lesão na coxa esquerda, o atacante ficará afastado por mais alguns dias e deve, inclusive, perder o jogo de ida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, válido pelas oitavas da Liga dos Campeões, marcado para o próximo dia 14.

