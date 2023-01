Casimiro ao vivo no Carioca 2023: onde e como assistir à Cazé TV

Botafogo e Vasco terão seus jogos no Campeonato Carioca 2023 transmitidos pela Cazé TV, de Casimiro, após não fecharem com Ferj por desigualdade de valores

Botafogo e Vasco terão seus jogos no Campeonato Carioca 2023 transmitidos pela Cazé TV após não fecharem com a Band por não aceitarem os termos determinados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O embate dos times com a Ferj aconteceu por não concordarem com a diferença de valores comparado ao valor do Flamengo. Inicialmente, a proposta seria de R$ 15 milhões para o Rubro-Negro e R$ 10 milhões para Fluminense, Botafogo e Vasco.

Sem acordo para Vasco e Botafogo, Flamengo ficou com R$ 21 milhões e o Fluminense com R$ 14 milhões. De resto, R$ 20 milhões foram destinados aos clubes menores, com R$ 2,5 milhões para cada um.

Com o sucesso nas transmissões da Copa do Mundo do Catar do streamer Casimiro Miguel, os times cariocas divulgaram a novidade com muito entusiasmo.

O Vasco estreia nas transmissões na Cazé TV neste sábado, 14, às 18h (horário de Brasília), no jogo contra o Madureira em São Januário. Enquanto o Botafogo estreia no domingo, 15, em jogo contra o Audax às 16h, no Nilton Santos.

Casimiro: como assistir ao vivo aos jogos do Carioca 2023 no Cazé TV

Para o público que deseja assistir pelo Youtube, basta pesquisar “CazéTV” na barra de buscas. Uma vez no canal, aperte a aba ao vivo para a transmissão da partida no horário estipulado.

Na plataforma Twitch o pagamento e o cadastro não são obrigatórios e os interessados podem pesquisar “casimito” na barra de pesquisas para encontrar o canal do influenciador. Caso queira participar enviando mensagens pelo chat, o login será exigido.

