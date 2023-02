Neymar segue como desfalque do PSG e não joga neste fim de semana

Atacante ainda está treinando individualmente e retomará as atividades coletivas apenas na próxima semana

O Paris Saint-Germain atualizou, nesta sexta-feira, 3, a situação de Neymar, que sentiu “cansaço muscular” na última quarta, 1º, e ficou de fora do jogo contra o Montpellier. O atacante brasileiro ainda está treinando individualmente e retomará as atividades coletivas apenas na próxima semana.

Com as novas informações, Neymar seguirá como desfalque da equipe, que entra em campo neste sábado, pelo Campeonato Francês. O clube recebe o Toulouse às 13 horas.

A partida contra o Montpellier, vencida pelo Paris por 3 a 1, foi a primeira nesta temporada que o clube não contou com o atacante em campo. Ao todo, Neymar tem 25 jogos disputados, com 17 gols e 15 assistências.

O PSG também informou sobre o zagueiro Sergio Ramos. O espanhol, que se recupera de uma contratura no adutor, também voltará aos gramados com o resto do elenco semana que vem.

