Zagueiro brasileiro pede desculpas a torcedores após pontapé em Vinicius Júnior

Em postagem nas redes sociais, Gabriel Paulista diz que aceita o cartão recebido, as críticas e que respeita Vini

Nesta quinta-feira, 2, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista foi expulso depois de cometer falta dura no compatriota Vinicius Júnior. O jogador do Valencia foi duramente criticado pelo lance e nesta sexta-feira, 3, se manifestou pedindo desculpas aos torcedores.

Em postagem nas redes sociais, o defensor diz que aceita o cartão recebido, as críticas e que respeita Vinicius. Este é o único momento em que o jogador cita o compatriota.

No restante da nota, o atleta direciona suas palavras à torcida do Valencia e enfim se desculpa. Gabriel também comenta sobre a atual situação do time.

"Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Não controlei e peço desculpas de coração. Sinto muito, torcedores. Vamos seguir jogando para reverter a situação," disse Gabriel em seu Instagram.

O Valencia é o atual 14º colocado do Campeonato Espanhol, a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O time do zagueiro brasileiro chegou a cinco partidas seguidas sem vencer na La Liga.

