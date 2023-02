Pumas cobra indenização milionária de Daniel Alves após prisão

O Pumas (México), equipe onde Daniel Alves atuava até ser preso por acusação de estupro, cobrou uma indenização milionária do jogador, no valor de U$ 5 milhões (R$ 25 milhões). As informações são do UOL.

A equipe mexicana alega que o brasileiro infringiu os termos de comportamento previstos no contrato que o jogador assinou em julho de 2022, após rápida passagem pelo Barcelona.



No mesmo dia em que a prisão preventiva contra Daniel Alves foi decretada pela justiça espanhola, a diretoria do Pumas e o presidente do Clube, Leopoldo Silva, anunciaram a rescisão do contrato do jogador. O jogador recebeu um e-mail com a decisão do clube e com o pedido da indenização milionária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A diretoria do time mexicano enviou um documento ao e-mail do jogador citando que há cláusulas no contrato trabalhista de Daniel que "penalizam o envolvimento em casos de doping", "em qualquer escândalo que se torne público" ou em "qualquer ato que seja considerado crime na legislação do país em que tenha acontecido".

O clube entende que o brasileiro pode ser enquadrado nesses termos e, assim, exige uma compensação financeira do lateral.

"Devido a gravíssimos descumprimentos do jogador, nos termos dispostos nas cláusulas décima quarta e décima quinta do contrato, o jogador está de forma irremediável obrigado a ressarcir o clube com o pagamento da indenização prevista na cláusula décima quinta do contrato, na quantia de US$ 5.000.000 (cinco milhões de dólares americanos), líquidos, ou seja, livres de qualquer imposto ou retenção", diz o clube no e-mail.

Sobre o assunto Advogado de Daniel Alves mostra confiança após apresentação de recurso: "Há esperança"

Polícia coletou restos de sêmen em banheiro do caso Daniel Alves, diz jornal

Testemunha revela que também foi assediada por Daniel Alves em boate, diz jornal

Além disso, o Pumas afirma ainda que "se reserva o direito de executar todas e quaisquer ações diante da Fifa e/ou em qualquer outra jurisdição pertinente e competente, para reclamar a indenização, que foi pactuada nos termos da cláusula décima quinta do contrato".

Com a camisa da equipe mexicana, Daniel Alves disputou 13 jogos, anotou quatro assistências e não fez gols. Sua última partida com a equipe foi no dia 8 de janeiro. O lateral de 38 anos foi bastante criticado pela torcida mexicana e sempre esteve longe de ser uma unanimidade.

Tags