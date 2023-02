Mirassol x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Mirassol e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 21h35min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Record, no serviço de pay-per-view Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Como a partida acontece justamente entre a disputa da Supercopa e o clássico contra o Santos, marcado para este sábado, no Morumbi, a escalação que será utilizada pelo Palmeiras ainda é um mistério. Contudo, a tendência é que o técnico Abel Ferreira poupe titulares, assim como na vitória sobre o Ituano.

A decisão por uma equipe alternativa foi indicada pelo zagueiro Luan, em entrevista ao site oficial do clube, após o treino desta terça: "Na roda antes do jogo contra o Ituano eu disse que treinávamos muito bem. O professor sempre elogia nossos treinos, mas tínhamos que transformar isso para o jogo. E acredito que conseguimos fazer um grande jogo. Espero que consigamos fazer a mesma coisa contra o Mirassol. Independentemente de quem jogue, representaremos o Palmeiras e esperamos sair de lá com os três pontos.

Já o Mirassol chega com moral elevada após garantir sua primeira vitória no torneio, por 4 a 1, sobre o São Bernardo. A equipe soma outras duas derrotas e um empate, e figura na terceira colocação do grupo B, com quatro pontos conquistados.

O time de Ricardo Catalá, porém, conta com desfalques importantes. O atacante Luan, em aprimoramento físico, ainda não deve ficar à disposição do treinador. Darley, Bruno Cortez, Silvinho e Vinicius Baracioli, todos lesionados, também são baixas. (Com Gazeta Esportiva)



Mirassol x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Record : canal de TV aberta



: canal de TV aberta Premiere : serviço de pay-per-view

: serviço de pay-per-view Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Mirassol x Palmeiras

Escalação provável

Mirassol

César; Lucas Ramon, Luiz Gustavo, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Gabriel (Éverton Bala) e Camilo; Negueba e Zé Roberto.

Palmeiras

Lomba; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Rafael Navarro; Bruno Tabata, Breno Lopes e Flaco Lopéz.

Quando será Mirassol x Palmeiras

Hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), às 21h35min

Onde será Mirassol x Palmeiras

Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

