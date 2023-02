Flamengo x Boavista ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Boavista se enfrentam hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberto Band e no canal de TV a cabo Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para este compromisso, o Flamengo deve entrar em campo com um time misto. A ideia do técnico português é dar ritmo de jogo ao elenco e poupar os atletas que apresentaram maior desgaste após a final da Supercopa contra o Palmeiras, no último sábado.

O adversário deste meio de semana é a única equipe que ainda não venceu na competição. O time de Saquarema segura a lanterna na tabela de classificação com apenas dois pontos, após dois empates e três derrotas. O Boavista, treinado pelo ex-atacante Leandrão, traz no currículo um empate diante do Fluminense, no Maracanã, na quarta rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Boavista ao vivo: onde assistir à transmissão

Band : canal de TV aberta



: canal de TV aberta Bandsports: canal de TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Flamengo x Boavista

Escalação provável

Flamengo

Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luís; Erick Pulgar, Gerson (Vidal) e Matheus França, Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol (Marinho).

Boavista

Fernando, Cayo Tenório, Kevem, Elivelton e Peu; Lucas Lucena, Israel, Matheus Alessandro e Jefinho; Wandinho e Marquinhos.

Quando será Flamengo x Boavista

Hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), às 21 horas e 10 minutos

Onde será Flamengo x Boavista

Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

