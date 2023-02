Esportivo x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Esportivo e Grêmio se enfrentam hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida será disputada no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Após poupar os titulares na rodada passada e, assim, sofrer para vencer o São José, por 1 a 0, fora de casa, o técnico do Grêmio deve então escalar força máxima para o confronto desta quarta, contando, entre os retornos, com o artilheiro Suárez.

No entanto, como ainda não repetiu a formação em nenhuma das quatro partidas da temporada, pode seguir fazendo testes no time titular. O comandante ainda tem dúvidas no setor do meio-campo, principalmente, entre Villasanti e Carballo, e no lado direito do ataque, entre Cristaldo, Campaz, Galdino, Gabriel Silva e Gustavinho.

Por outro lado, o Esportivo ainda não encontrou o caminho das vitórias no estadual e visa o primeiro triunfo. A equipe chega de derrota para o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, em casa. Com apenas um ponto somado - tem dois reveses e um empate - amarga a penúltima posição da tabela de classificação, dentro da zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)



Esportivo x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV fechada



: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2023 - Esportivo x Grêmio

Escalação provável

Esportivo

Rafael Copetti; Márcio Lima, Tairone, João Paulo e Roger; Jeferson, Fabrício, Thiago e Cris; Germano e Flavio Torreso.

Grêmio

Brenno; Fábio, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Galdino e Ferreira; Suárez.

Quando será Esportivo x Grêmio

Hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), às 20 horas

Onde será Esportivo x Grêmio

Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

