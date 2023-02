Botafogo x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e na Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para esta partida, o técnico Luís Castro indicou que vai promover novamente um rodízio na escalação. Com isso, jogadores que estão buscando mais minutagem terão a chance de mostrar serviço.

Do outro lado, o Nova Iguaçu também chega motivado para a partida. A equipe da Baixada Fluminense conquistou a primeira vitória no Estadual na rodada passada. Os visitantes venceram o Bangu e se afastaram da briga contra o rebaixamento do campeonato, mas ainda estão a três pontos da lanterna. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV : canal do Youtube



: canal do Youtube Casimito: canal da Twitch

Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Nova Iguaçu

Escalação provável

Botafogo

Douglas Borges, Daniel Borges, Luis Segovia, Philipe Sampaio e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Lucas Piazón, Luís Henrique e Matheus Nascimento.

Nova Iguaçu

Anderson Max, Léo Fernandes, Gabriel e Michel e Bruninho; Gustavo, Paulo Henrique e Ícaro; Andrey, Nathan e Luã Lúcio.

Quando será Botafogo x Nova Iguaçu

Hoje, quarta, 1° de fevereiro (1°/02), às 19 horas

Onde será Botafogo x Nova Iguaçu

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

