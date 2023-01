Tatuagem teve influência em prisão de Daniel Alves, segundo jornal

O possível caso de agressão sexual envolvendo o lateral-direito Daniel Alves ganhou novos capítulos nesta segunda-feira, 23. Segundo o jornal “El Mundo”, da Espanha, a vítima descreveu uma tatuagem íntima do jogador, localizada na parte inferior do abdômen, ajudando assim a convencer a Justiça espanhola a decretar prisão preventiva do atleta.

Em depoimentos, a mulher descreveu a tatuagem de uma meia-lua, que partia do abdômen até a região genital do lateral-direito. A vítima afirmou que o desenho ficou visível no momento em que Daniel Alves tentou forçá-la a fazer sexo oral, dentro do banheiro de uma boate.

A versão de Daniel Alves, que anteriormente havia adotado o discurso de que a relação foi consensual, é de que a própria mulher invadiu o banheiro e sentou em seu colo. Porém, após ser indagado pela juíza sobre como a vítima havia visto a tatuagem íntima, o jogador mudou a versão e afirmou ter levantado após a moça entrar na cabine. As informações são do “El Mundo”.

Daniel Alves é transferido de presídio

Daniel Alves foi transferido para outro presídio em Barcelona nesta segunda-feira, 23, em decorrência de questões de segurança. O jogador está preso acusado de ter cometido agressão sexual contra uma mulher de 23 anos nos banheiros da boate Sutton, em Barcelona, na noite do último dia 30 de dezembro.

Na última sexta-feira, 20, o lateral-direito foi preso sem direito a fiança no Brians 1. Nessa unidade penitenciária, a capacidade é de 200 presos. Já no Brians 2, local em que ele se encontra atualmente, abriga 80 pessoas e conta com celas e chuveiros individuais.

O principal motivo que levou a transferência de Daniel Alves foi visando a sua melhor segurança e convivência com os demais presidiários, por se tratar de alguém famoso. O tipo de crime cometido pelo brasileiro não influenciou na mudança, haja visto que o local tem presidiários condenados e em prisão preventiva - como é o caso do ex-Barcelona.

Inicialmente, o lateral negou ter cometido atos sexuais com a mulher. Todavia, em novo depoimento, mudou a versão e afirmou que houve consentimento da vítima.

Caso Daniel Alves

Daniel Alves foi preso na última sexta-feira, 20, após prestar depoimento à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate local.

As autoridades catalãs informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. Mais tarde, o Pumas, do México, anunciou a rescisão contratual do lateral de 39 anos de idade.

A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, pedido que foi acatado pelo Ministério Público. Foi ela quem ouviu todos os depoimentos (da denunciante, de Daniel e de um amigo do atleta que estava presente na boate) e teve acesso às provas apresentadas pela jovem.

Daniel Alves, por sua vez, nega todas as acusações. Caso seja condenado, o jogador pode pegar uma pena de até 15 anos, dependendo da gravidade do crime.



Com Gazeta Esportiva

