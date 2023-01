Contradições e imagens de câmeras: o caso Daniel Alves, acusado de estupro na Espanha

Preso preventivamente na última sexta-feira,20, sem direito à fiança, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate em Barcelona, na Espanha, Daniel Alves apresentou contradições durante interrogatórios para a polícia local.

De acordo com o jornal El País e a TV3, o jogador relatou três versões diferentes do ocorrido a partir do momento em que foi acusado. Inicialmente, o brasileiro negou, por meio de um vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3, conhecer a jovem, além de ter afirmado que não houve qualquer tipo de relacionamento sexual entre os dois.

Já em depoimento para a juíza que investiga o caso, Daniel Alves relatou duas contradições: primeiro, confirmou que estava no banheiro da boate, mas sozinho. O jogador complementou dizendo que a mulher entrou por vontade própria no local, mas que ele não teve nenhum tipo de contato físico com ela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, Daniel Alves mudou a versão, confirmando que houve, sim, relação sexual, mas de forma consensual entre os dois. Segundo o jornal El País, o brasileiro justificou que não tinha admitido antes para tentar proteger a jovem.

As contradições na fala de Daniel Alves, assim como a possibilidade de fuga do país, foram as principais motivações para a prisão preventiva do jogador.

Câmeras da boate flagraram a entrada e saída

De acordo com informações do jornal espanhol El Periódico, câmeras de segurança da boate em que o caso aconteceu flagraram que Daniel Alves e mulher passaram cerca de 15 minutos no banheiro.

As imagens também mostraram que a jovem foi a primeira a deixar o banheiro, onde logo em seguida procurou um grupo de amigas, assim como seguranças da boate, para fazer a denúncia. Daniel Alves, entretanto, deixou o local rapidamente.

Ainda segundo informações do diário espanhol, a mulher foi, na mesma noite, em um hospital para realizar exames e teria constatado lesões características de um estupro.

Esposa de Daniel Alves se pronuncia pela primeira vez

Esposa do lateral-direito Daniel Alves, Joana Sanz foi às suas redes sociais para pedir privacidade à imprensa por conta do drama familiar vivido nos últimos dias. Além da prisão do marido por agressão sexual, na última sexta-feira, ela também perdeu a mãe há uma semana.



Em um story no seu Instagram, a modelo espanhola criticou a postura de alguns jornalistas que estavam na parte de fora de sua casa para a interrogar sobre a detenção de Dani Alves. Ela citou que perdeu seus “únicos dois pilares” e falou em empatia neste momento.



“Peço por favor à imprensa que está fora da minha casa que respeite minha privacidade neste momento. Minha mãe morreu há uma semana. Mal comecei a supor que ela não está mais por perto e já estou sendo atormentada pela situação do meu marido. Perdi os dois únicos pilares da minha vida. Tenham um pouco de empatia ao invés de buscar tantas notícias na dor dos outros”, escreveu Joana.

Joana chegou a publicar uma mensagem de apoio ao marido em sua conta oficial, mas a excluiu pouco depois. O casal está junto há sete anos, e casado há cinco.

O caso

Daniel Alves foi preso na última sexta-feira, após prestar depoimento à polícia de Barcelona, na Espanha, por uma acusação de agressão sexual contra uma jovem em uma boate local.



As autoridades catalãs informaram que o jogador deve permanecer detido até que ocorra o julgamento do caso, ainda sem data definida. Mais tarde, o Pumas, do México, anunciou a rescisão contratual do lateral de 39 anos de idade.



A juíza do processo, Maria Concepción Canton Martín, ordenou prisão preventiva sem fiança de Daniel Alves, pedido que foi acatado pelo Ministério Público. Foi ela quem ouviu todos os depoimentos (da denunciante, de Daniel e de um amigo do atleta que estava presente na boate) e teve acesso às provas apresentadas pela jovem.



Daniel Alves, por sua vez, nega todas as acusações. Ele está detido no Centro Penitenciário Brians 1, nos arredores de Barcelona. Caso seja condenado, o jogador pode pegar uma pena de até 15 anos, dependendo da gravidade do crime.

Com Gazeta Esportivo.