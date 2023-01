Daniel Alves é transferido de presídio em Barcelona por questões de segurança

O principal motivo que levou a transferência de Daniel Alves foi visando a sua melhor segurança e convivência com os demais presidiários, por se tratar de alguém famoso; o tipo de crime cometido pelo brasileiro não influenciou na mudança

Daniel Alves foi transferido para outro presídio em Barcelona nesta segunda-feira, 23, em decorrência de questões de segurança. O jogador está preso acusado de ter cometido agressão sexual contra uma mulher de 23 anos nos banheiros da boate Sutton, em Barcelona, na noite do último dia 30 de dezembro.

Na última sexta-feira, 20, o lateral-direito foi preso sem direito a fiança no Brians 1. Nessa unidade penitenciária, a capacidade é de 200 presos. Já no Brians 2, local em que ele se encontra atualmente, abriga 80 pessoas e conta com celas e chuveiros individuais.

Inicialmente, o lateral negou ter cometido atos sexuais com a mulher. Todavia, em novo depoimento, mudou a versão e afirmou que houve consentimento da vítima.

