Antony é criticado por ídolo do Manchester United: "Não ultrapassa ninguém"

Em participação no podcast inglês Fibe With Five, o ex-jogador do Manchester United, Rio Ferdinand, criticou a participação do atacante Antony na derrota do último domingo, 22, diante do Arsenal. Segundo o zagueiro aposentado, falta velocidade ao brasileiro de 22 anos.

"Simplesmente não consegue ultrapassar ninguém com a bola. É algo que me fazia pensar: 'Será que ele sempre foi assim?'”, comentou.

"Vi o jogo de Thomas Partey, que não é propriamente um velocista, e ele sempre o ultrapassava em velocidade. Eu só pensava: 'Uau, o Antony não tem força nenhuma nas pernas’”.

No entanto, Ferdinand admite que o jogador brasileiro é bom tecnicamente, mas sua incapacidade de driblar efetivamente os adversários atrapalha seu jogo.

“É um ponta habilidoso, mas é preciso que pontas habilidosos ultrapassem os defensores".

Contratado pelo Manchester United para em agosto de 2022, Antony soma cinco gols em 19 partidas pela equipe inglesa. Sua próxima partida pelo clube será nesta quarta-feira, 25, contra o Nottingham Forest, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

