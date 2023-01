São Bernardo x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Bernardo e Santos se enfrentam hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV fechada pela TNT e pelo serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Para tentar conquistar uma vitória diante do São Bernardo, o Santos vive a expectativa de contar com o retorno de Rodrigo Fernández. O volante já está treinando normalmente e pode ser relacionado pela primeira vez na temporada. Ele estava fazendo um trabalho especial de balanceamento muscular após encerrar 2022 com dores.

Em contrapartida, o zagueiro Alex Nascimento, em transição depois de sofrer um edema na coxa esquerda, o lateral esquerdo Felipe Jonatan, com lombalgia, o meia Ed Carlos, se recuperando de uma lesão no ombro, e o meia-atacante Miguelito, liberado após a morte da mãe, seguem de fora.

Do outro lado, o São Bernardo está na liderança do grupo D, com quatro pontos. O vice-líder é a Portuguesa, que venceu o Bragantino nesta tarde, e possui a mesma pontuação. Atual campeão, o Palmeiras figura na terceira posição, também com quatro pontos. Por fim, o Santo André, com três, amarga a lanterna. (Com Gazeta Esportiva)

São Bernardo x Santos vivo: onde assistir à transmissão

TNT: Tv fechada



Tv fechada HBO Max: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - São Bernardo x Santos

Escalação provável

São Bernardo

Alex Alves; Jeferson, Hélder Maciel, Salustiano, Rafael Vaz e Arthur Henrique; Rodrigo Souza e Vitinho; Chrystian, João Carlos e Léo Jaba.

Santos

João Paulo; João Lucas, Bauermann, Maicon e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Zanocelo (Rodrigo Fernández); Ângelo (Mendoza), Marcos Leonardo e Soteldo

Quando será São Bernardo x Santos

Hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), às 18 horas e 30 minutos

Onde será São Bernardo x Santos

Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

