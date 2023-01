Madureira x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Madureira e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Band e pelo serviço de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense é o único time que venceu todos os seus compromissos neste começo de Carioca. Após rodar o time no triunfo sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã, o técnico Fernando Diniz deve voltar a usar a equipe titular contra o Madureira.

O Madureira, por sua vez, vai tentar segurar mais um gigante carioca. O Tricolor Suburbano empatou sem gols com o time alternativo do Vasco, em São Januário, e com os titulares do Flamengo, em Cariacica. Agora, o desafio é parar Cano & Cia. (Com Gazeta Esportiva)

Madureira x Fluminense vivo: onde assistir à transmissão

Band: Tv aberta



Tv aberta Bandsports: canal de TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Madureira x Fluminense

Escalação provável

Madureira

Dida; Rhuan, Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Zoio; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha e Henrique; Gustavo e Luiz Paulo. Técnico: Felipe Arantes.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Quando será Madureira x Fluminense

Hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), às 18 horas

Onde será Madureira x Fluminense

Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

