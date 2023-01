Palmeiras x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Record, pelo serviço de pay-per-view Premiere e pelo serviço de streaming Paulistão. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Para o Choque-Rei, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do lateral-direito Mayke, que foi preservado na rodada passada após sentir dores no tornozelo. Ele treinou normalmente na reapresentação da equipe na Academia de Futebol e fica à disposição do treinador.

Ceni tem algumas opções para suprir a ausência do volante Pablo Maia. A primeira delas é dar a primeira oportunidade da temporada ao uruguaio Gabriel Neves, que não apareceu nem entre os relacionados nos dois primeiros compromissos do Paulistão. Outra alternativa é Luan, jogador revelado em Cotia. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x São Paulo vivo: onde assistir à transmissão

Record: Tv aberta

Tv aberta Premiere: serviço de pay-per-views

serviço de pay-per-views Paulistão Play: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Palmeiras x São Paulo

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino ou Atuesta), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Nahuel Ferraresi e Welington; Luan (Gabriel Neves ou Jhegson Méndez), Rodrigo Nestor e Luciano; Wellington Rato, Pedrinho (David) e Calleri.

Quando será Palmeiras x São Paulo

Hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), às 16 horas

Onde será Palmeiras x São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

