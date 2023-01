Ferroviário x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo pelo serviço de pay-per-view Nosso Futebol e pelo serviço de streaming OneFootball. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Alvinegro poderá promover as estreias de do atacante Luvannor e meio-campista Chay. Também para o ataque, Erick se recuperou de uma inflamação no olho e é opção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ficam de fora do jogo, pelo Ferroviário, o lateral-direito Rodrigo Negueba, e os meias Cesar Sampaio e Juninho Quixadá, todos no departamento médico.



O desfalque do Ceará é Michel Macedo. O lateral-direito precisou sair de campo ainda no primeiro tempo, na partida contra o Guarani-J, com dores na parte posterior da coxa direita. (Com Brenno Rebouças)

Ferroviário x Ceará vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view



Serviço de Pay-per-view OneFootball: serviço de streaming

Copa do Nordeste 2023 - Ferroviário x Ceará

Escalação provável

Ferroviário

4-3-3: Douglas; Wesley, Éder Lima, Roni Lobo, Matheus Silva; Licoln, Felipe Guedes, Matheus Lima; Deizinho, Erick Pulga, Ciel 99. Téc: P. Kobayashi



Ceará

4-3-3: Richard; Igor, T. Pagnussat, Luiz Otávio, Danilo Barcelos; Richardson, Caíque, Jean Carlos; Janderson, Erick (Vitor Gabriel), Vina. Téc: Diosnel Burgos



Quando será Ferroviário x Ceará

Hoje, domingo, 22 de janeiro (22/01), às 18 horas

Onde será Ferroviário x Ceará

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

https://www.opovo.com.br/esportes/futebol/2023/01/22/madureira-x-fluminense-ao-vivo-onde-assistir-escalacao-provavel-e-horario.html

Tags