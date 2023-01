Volta Redonda x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Volta Redonda e Botafogo se enfrentam hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de tv fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



A equipe de General Severiano vai utilizar os jogadores do elenco principal pela primeira vez na temporada. O Botafogo também terá o técnico Luís Castro de volta no banco de reservas. No entanto, o português sabe que terá desfalques para a partida. O zagueiro Luis Segovia não foi regularizado a tempo e não estará à disposição do treinador. Além dele, o zagueiro Adryelson, o meia Lucas Fernandes e o atacante Jeffinho se recuperam de problemas físicos e estão fora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos reforços contratados para a temporada, o Botafogo deve ter o volante Marlon Freitas de início. Os alvinegros vão em busca dos primeiros pontos após a derrota na estreia do Carioca. Já o Volta Redonda estreou com empate sem gols contra o Nova Iguaçu. O Voltaço tenta mais uma vez ser a surpresa do Campeonato Carioca. (Com Gazeta Esportiva)

Volta Redonda x Botafogo vivo: onde assistir à transmissão

Bandsports: na TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Volta Redonda x Botafogo

Escalação provável

Volta Redonda

Jefferson, Wellington Silva, Alix Vinícius, Sandro e Gilson; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Berguinho, Lelê e Luizinho.

Botafogo

Douglas Borges, Daniel Borges, Philipe Sapaio, Victor Cuesta e Marçal; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Lucas Piazon, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Quando será Volta Redonda x Botafogo

Hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), às 19 horas e 30 minutos

Onde será Volta Redonda x Botafogo

Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags