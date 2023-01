Botafogo-SP x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



Para o duelo no interior paulista, o treinador do Palmeiras vai manter a base da equipe da estreia. Uma possível alteração está no meio de campo. Com a saída de Danilo ao futebol inglês - foi negociado com o Notthingham Forest -, segue em aberto a vaga de primeiro volante do time alviverde. Jailson foi o titular contra o São Bento, mas Gabriel Menino e Fabinho seguem no páreo e buscam conquistar espaço.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No lado do Botafogo-SP, a motivação está em alta depois da vitória na estreia sobre a Portuguesa por 2 a 0, em São Paulo - além disso, o time conseguiu no ano passado o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, a torcida promete estar presente em grande número no Santa Cruz - mais de 11 mil ingressos já foram vendidos. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo-SP x Palmeiras vivo: onde assistir à transmissão

TNT: canal de TV fechado

canal de TV fechado HBO Max: serviço de streaming

Campeonato Paulista 2023 - Botafogo-SP x Palmeiras

Escalação provável

Botafogo-SP

Rafael Pascoal; Cristiano Vidal, Lucas Dias, Marcel, Diogo Silva e Jean; Tárik, Fellipe Soutto e Edson Carioca; Salatiel e Osman.

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Quando será Botafogo-SP x Palmeiras

Hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), às 21 horas e 30 minutos

Onde será Botafogo-SP x Palmeiras

Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Tags