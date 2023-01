Audax x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Audax e Vasco se enfrentam hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de tv fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



O técnico Emílio Faro deve manter a formação que começou o jogo. No entanto, o comandante pode ter mais opções por conta do retorno dos jogadores que disputaram a Copa São Paulo.

Do outro lado, o Audax chega embalado após ter vencido o Botafogo, no Nilton Santos. Mesmo com os alvinegros utilizando sua equipe B, o time da Baixada Fluminense mostrou que quer surpreender no Estadual. (Com Gazeta Esportiva)

Audax x Vasco vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

na TV aberta Bandsports: na TV fechada

Campeonato Carioca 2023 - Audax x Vasco

Escalação provável

Audax

Leandro; Lucas Motta, Rafael Castro, Thomás Kayck e Kaio; Keverton, Valderrama e Higor Leite; Emerson Urso, Romarinho e Raphael Lopes.

Vasco

Halls; Rodrigo, Zé Vitor, Pimentel e Paulo Victor; Matheus Barbosa, Galarza e Juninho; Erick, Paixão e Zé Santos

Quando será Audax x Vasco

Hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), às 21 horas e 10 minutos

Onde será Audax x Vasco

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

