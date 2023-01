Ferroviária x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviária e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no Paulistão via Youtube e streaming. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.



O técnico Rogério Ceni contará com novidades nessa partida. Alan Franco e Jhegson Méndez já estão regularizados e podem ficar à disposição do treinador, que espera um bom desempenho nesta quinta-feira para chegar ao clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo, no Allianz Parque, com confiança.

A Ferroviária, por sua vez, busca manter o embalo após a convincente vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa na estreia, com direito a hat-trick de John Kennedy, emprestado pelo Fluminense até o final do Campeonato Paulista. (Com Gazeta Esportiva)

Ferroviária x São Paulo vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-views

serviço de pay-per-views Paulistão: serviço de streaming e canal do Youtube

Campeonato Paulista 2023 - Ferroviária x São Paulo

Escalação provável

Ferroviária

Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Sanchez; Pablo, Matheus Galdezani e Álvaro; John Kennedy, Ytalo e Douglas Coutinho.

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Nahuel Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Jhegson Méndez e Nestor; Pedrinho, Wellington Rato e Calleri.

Quando será Ferroviária x São Paulo

Hoje, quinta, 19 de janeiro (19/01), às 19 horas e 30 minutos

Onde será Ferroviária x São Paulo

Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

