Decisões do VAR serão anunciadas para o público no estádio e na transmissão de TV

Medida foi aprovada pela Ifab, órgão regulador do futebol, nesta quarta-feira, 18. Primeiro teste acontecerá no Mundial de Clubes, que será realizado em fevereiro

O fã de futebol terá mais uma novidade nos jogos a partir do próximo mês. Nesta quarta-feira, 18, a Ifab, órgão regulador do futebol, autorizou a explicação em áudio das decisões do VAR para o público no estádio e na transmissão de TV.

O primeiro teste acontecerá no Mundial de Clubes, que será realizado em fevereiro no Marrocos. A Copa do Mundo Feminina, disputada no meio do ano na Austrália e Nova Zelândia, também terá a novidade.

Agora, os árbitros irão anunciar suas decisões em seu microfone para todo o estádio. O dispositivo já é utilizado para a comunicação entre a equipe de arbitragem, mas no momento do anúncio, será amplificado para que todo o estádio consiga ouvir.

Além disso, ficou definido que a Ifab segue recomendando que os árbitros não economizem nos acréscimos, medida que ocorreu na Copa do Mundo do Catar.

No Brasil, a CBF informou, nesta semana, que Supercopa do Brasil contará com o replay dos lances analisados nos telões do estádio. O jogo entre Flamengo e Palmeiras ocorrerá no próximo dia 29 de janeiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.