Ex-Fortaleza, Lucas Lima participa de jogo-treino com Robinho

O meia Lucas Lima foi flagrado participando de um jogo-treino da Portuguesa Santista nesta última terça-feira, 17, no estádio Ulrico Mursa. O jogador defendeu o Fortaleza na temporada passada, mas agora se encontra livre no mercado.

O registro foi publicado primeiramente por Robinho, em seu Instagram. Na sequência, o auxiliar técnico de Sérgio Guedes na equipe da Briosa, Rafael Ferro, confirmou a participação dos dois atletas na atividade.

No domingo anterior, 15, a Portuguesa Santista estreou com vitória sobre o Novorizontino, pela primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. O time da baixada, assim, assumiu a terceira posição na tabela, com três pontos.

Lucas Lima realizou 51 partidas pelo Fortaleza na última temporada, tendo distribuído quatro assistências e sem nenhum gol marcado. Contudo, ele deixou o Tricolor de Aço após o fim de seu empréstimo junto ao Palmeiras.

Já Robinho, condenado por violência sexual, segue afastado do futebol desde a suspensão de seu contrato com o Santos, em 2020.

