Suárez comemora estreia com hat-trick e recebe elogios de Renato Gaúcho

A estreia de Luis Suárez pelo Grêmio não poderia ter sido melhor: hat-trick em 37 minutos, goleada e título da Recopa Gaúcha. Diante disso, o uruguaio foi às suas redes sociais para festejar o primeiro jogo com vitória sobre o São Luiz, por 4 a 1.

"Muito feliz de estrear neste estádio incrível, com o apoio da nossa torcida. Ganhar e ajudar o Grêmio me deixa muito feliz", escreveu.

Em sua primeira partida com a camisa tricolor, o atacante esteve presente em campo ao longo de 60 minutos. No período, foram três gols em quatro chutes no alvo, três fintas e 14 passes certos.

O técnico Renato Gaúcho, em entrevista coletiva, enalteceu Suárez e valorizou a figura do ídolo que ele pode vir a conquistar com a torcida gremista. O treinador também concordou que o primeiro compromisso na temporada de 2023 "não poderia ser melhor".

"O torcedor estava precisando de um ídolo. Um jogador que chamasse a atenção, que o torcedor comprasse o barulho, no sentido de apoiá-lo, e o torcedor comprou desde o início quando saíram as notícias que ele poderia vir."

"Acho que não poderia ser melhor a estreia dele diante no nosso torcedor, que está acreditando bastante nele, e nós também. Ele veio para nos ajudar e já mostrou isso hoje. É um jogador que tem o carinho do grupo todo pela humildade dele e por não querer regalia nenhuma. Esteve muito bem nos primeiros 45 minutos", completou.

