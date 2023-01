Messi vira alvo de clube da Arábia Saudita, diz jornal espanhol

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Al Hilal, clube da Arábia Saudita, estaria disposto a fazer uma proposta astronômica de 300 milhões de dólares (mais de R$ 1,5 bilhão) por ano, para ter Lionel Messi em seu elenco.

Conforme noticiou o periódico, o Estado Saudita ajudaria o Al Hilal com uma “grande quantia de dinheiro” para contratar o atual campeão mundial para desenvolver e dar visibilidade à competição nacional, que já está em evidência com a chegada de Cristiano Ronaldo no também saudita Al Nassr.

A ideia da contratação é ampliar a visibilidade da Arábia Saudita para o mundo e para o turismo, por meio do futebol e de grandes estrelas, como Cristiano Ronaldo, contratado pelo Al Nassr, e Messi.

Além disso, com a chegada de Messi, espera-se reeditar a rivalidade com o craque português dos tempos de La Liga, no El Clásico, já que Al Hilal e Al Nassr são as principais equipes do país.

A tarefa, no entanto, não será fácil, já que o craque argentino tem conversas avançadas com o PSG para a renovação de seu vínculo que vai até 30 de junho.

