Robinho atrai interesse de clube chinês, mas teme sair do Brasil por prisão

Condenado por violência sexual, o atacante Robinho, de 38 anos, ainda cogita seguir no futebol. O jogador recebeu sondagens para jogar na Portuguesa Santista e no Brasiliense e avalia as possibilidades, segundo informações do UOL Esporte.

Mais recentemente, um clube da segunda divisão da China demonstrou interesse em Robinho, mas o jogador não deseja sair do Brasil por medo de ser preso, uma vez que ele foi condenado em última instância pela Justiça Italiana, que pediu a extradição dele, mas a solicitação foi negada pelo governo brasileiro com base no artigo 5º da Constituição.

Relembre o caso Robinho

Robinho foi condenado a nove anos de prisão por crime de violência sexual contra uma mulher albanesa, em 2013. O caso ocorreu na Itália, enquanto ele ainda atuava no Milan, e já foi transitado em julgado, ou seja, não há possibilidade de recurso.

Robinho e Ricardo Falco, amigo do jogador, foram condenados pela Justiça Italiana. Os outros quatro amigos que estavam envolvidos no crime não foram encontrados. A acusação afirma que os seis ofereceram bebida à mulher, que comemorava o aniversário de 23 anos na época, até deixá-la inconsciente. Conforme o Ministério Público, o grupo levou a vítima para um camarote da boate e, se aproveitando do estado dela, cometeram o crime.

Em ligações telefônicas grampeadas, Robinho afirmou chegou a dizer: “Estou rindo porque não estou nem aí, a mulher estava completamente bêbada, nem sabe o que aconteceu”. Em seguida, ele fala: “Vi os outros f****** ela, eles vão ter problemas, não eu. Eram cinco em cima dela”.

Jairo Chagas, que estava na linha, respondeu que havia visto o atacante “colocar o pênis dentro da boca” da mulher, e Robinho falou: “Isso não significa transar”.

A defesa de Robinho alega que ele é inocente e que as relações com a mulher foram consensuais. Após o episódio, o jogador foi anunciado no Santos, mas o clube recuou na contratação após a pressão da torcida e de patrocinadores.

