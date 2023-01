Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil pode ocorrer em Brasília

Flamengo e Palmeiras já sabem quando farão a primeira disputa por título na temporada: no dia 28 de janeiro, pela Supercopa do Brasil. No entanto, nenhum dos dois times sabem o local do confronto. A CBF vai se reunir com os clubes para tentar uma definição.

A partida é cogitada para ser jogada no exterior, mas o Palmeiras é contra. De uma forma ou outra, a cidade de Orlando, nos Estados Unidos, ainda é considerada uma opção no momento.



O mais provável é que o duelo seja em Brasília. Contudo, o episódio do fim de semana da invasão da sede dos três poderes colocou em dúvida a capacidade de organização do jogo. A CBF vai conversar com as forças de segurança do Distrito Federal para saber da viabilidade. A entidade nacional espera definir o local da partida até o final desta semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Prefeito do Rio oficializa a "Avenida Roberto Dinamite" em frente a São Januário

"Tudo deve ser respeitado", diz Cafu sobre ausência de jogadores no velório de Pelé

Brasil terá quatro árbitras na Copa do Mundo feminina

Tags