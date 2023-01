Prefeito do Rio oficializa a "Avenida Roberto Dinamite" em frente a São Januário

Roberto Dinamite dará nome a uma rua próxima a São Januário, estádio do Vasco. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, oficializou a avenida em homenagem ao ídolo do clube, que faleceu no último domingo, 8.

No mesmo dia, Paes já tinha anunciado que Dinamite seria imortalizado nos arredores do estádio do clube. Nesta terça-feira, 10, o prefeito registrou uma foto da placa atualizada.

January 10, 2023

Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite, faleceu aos 68 anos por complicações causadas por um câncer no intestino. Maior ídolo da história do Vasco, o ex-jogador foi velado no Estádio de São Januário na última segunda-feira, 9.

Ao longo da cerimônia, diversos craques do futebol passaram pela casa cruzmaltina para se despedir de Dinamite, como Acácio e Edmundo, que inclusive não conseguiram segurar as lágrimas. Ídolo do Flamengo, Zico foi aplaudido ao chegar no local.

Recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro também fez um decreto homenageando o Rei Pelé, que deu nome à antiga Radial Oeste nas imediações do Maracanã.

