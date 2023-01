"Tudo deve ser respeitado", diz Cafu sobre ausência de jogadores no velório de Pelé

Diversos craques do futebol brasileiro, como Kaká, Rivaldo, Ronaldo e Marcos, não foram ao velório do Rei, que teve duração de 24 horas na Vila Belmiro

Nesta segunda-feira, 9, o ex-jogador Cafu foi se despedir de Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, em velório organizado em São Januário, no Rio de Janeiro. O pentacampeão mundial aproveitou o momento para falar sobre a ausência de ex-jogadores no enterro de Pelé, que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

Diversos craques do futebol brasileiro, como Kaká, Rivaldo, Ronaldo e Marcos, não foram ao velório do Rei, que teve duração de 24 horas na Vila Belmiro, em Santos. Isso acabou gerando muito polêmica, mas Cafu amenizou.

"Nós valorizamos muito nossos craques e ídolos. Tem tanta coisa que poderia ser cobrada de um atleta além do que ir a um velório. Às vezes não perguntaram para por que os jogadores não puderam ir ou motivos que têm. Tem muita gente que não entra em cemitério, tem trauma, que entra em cemitério e vê pessoas queridas lá dentro e acaba passando mal. Tudo deve e tem que ser respeitado. Todo mundo tem seus motivos", disse.

"O mais importante é que esses jogadores vão ser eternos. O Pelé é eterno, Carlos Alberto Torres, Félix e Roberto também. Não vamos deixar isso ser maior do que eles foram. Prestamos tanta homenagens para eles em vida e isso que é o mais importante."

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite faleceu neste domingo, 8, aos 68 anos. O ídolo vascaíno lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021, mas não resistiu à complicações do tumor.

