Suárez se emociona com recepção na Arena do Grêmio e promete gols

O Grêmio apresentou o uruguaio Luis Suárez, de 35 anos, na última quarta-feira, 4. No gramado da Arena, diante de mais de 30 mil torcedores, o atacante saudou a torcida gremista, agradeceu o carinho recebido e, ao som do hino tricolor, acenou para os presentes em volta realizada junto com a família.

Além disso, Suárez se emocionou com um vídeo preparado pelo clube gaúcho. Nele, amigos e ex-companheiros, como Arthur Melo, Lucas Leiva, Sergio Busquets, Neymar e Lugano parabenizaram o atleta e o desejaram sorte no novo desafio. Por fim, os três filhos encerraram a surpresa, que arrancou lágrimas do atacante.

Suárez explica escolha pelo Grêmio e promete gols

Já na coletiva de imprensa, o veterano, que acumula passagens por Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid e Nacional-URU, explicou o motivo da escolha pelo Grêmio e prometeu gols aos torcedores tricolores. Ao todo, Luis Suárez anotou 528 tentos na carreira e, assim, é o quinto maior artilheiro do futebol em atividade.

"Por que escolhi o Grêmio? Porque gosto de desafios, são eles que me movem. Sei que o Grêmio vem da Série B, que é um lugar que nunca devia ter estado, e quero trabalhar para que ele volte ao lugar que merece. Pessoalmente, quero mostrar que posso jogar num grande time da América do Sul e seguir competitivo. Os amigos sempre estiveram presentes para me ajudar, apoiar e aconselhar nesta decisão", disse.

"O que vou prometer é compromisso, companheirismo, atitude, vontade e gols. Depois, dizer que não sou o Luis Suárez de 2013, 2015 ou 2016. Não sou tonto, não vou correr os 50 metros que corria nos anos anteriores, não sou o que era antes. Mas sei que a 50 metros do gol posso ajudar meus companheiros, porque futebol é um jogo em equipe", assegurou.

O desafio mais difícil da carreira

Por fim, o novo camisa 9 do Grêmio falou sobre a possibilidade do desafio de vestir a camisa do Tricolor Gaúcho ser o mais difícil da carreira, mas também não deixou de exaltar o elenco gremista e o técnico Renato Gaúcho na busca de grandes conquistas.

"Pode ser (o desafio mais difícil da carreira), mas também posso comparar com o Atlético de Madrid. Quando fui para lá, a hegemonia era do Real Madrid e do Barcelona, e também foi bem difícil superá-los. Mas, este pode ser ainda mais difícil. No entanto, sei que aqui temos uma equipe e treinador incríveis, e que podemos fazer muitas coisas", declarou.

Já integrado ao elenco do Grêmio, Suárez treinou com os companheiros no CT Luiz Carvalho antes mesmo da apresentação oficial. A expectativa é que o uruguaio estreie às 19h30 do próximo dia 17, contra o São Luiz, pela Recopa Gaúcha, na Arena.

