Primeiro-ministro de Cabo Verde adere proposta da Fifa e colocará nome de Pelé em estádio

O primeiro-ministro de Cabo Verde, país da África, José Ulisses Correia e Silva anunciou nesta quarta-feira, 4, que a federação será a primeira a aderir a proposta da Fifa e incluirá o nome de Pelé em um estádio de futebol. A arena escolhida foi o Estádio Nacional de Cabo Verde, que passará a se chamar Estádio Pelé.

"Pelé foi e sempre será uma referência no Brasil, na nossa lusofonia e todo resto do mundo, sendo um ídolo que liga várias gerações. Como homenagem e reconhecimento a esta figura que engrandece a todos, manifesto a intenção de nomear o nosso estádio nacional, como Estádio Pelé, numa iniciativa ao qual acredito que vários países pelo mundo nos acompanharão", declarou o primeiro-ministro.

O pedido foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante o velório do Rei na Vila Belmiro, na cidade de Santos. Na oportunidade, o dirigente revelou seu desejo com que todas as Federações filiadas à entidade tivessem, ao menos, um estádio com o nome de Pelé.

Esta é mais uma das homenagens feitas a Pelé após o falecimento. Na última terça-feira, 3, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, revelou que uma rua que circunda o estádio do Maracanã passará a se chamar Avenida Pelé.

Eterno Rei do Futebol

Maior jogador da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-atleta lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para a retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O Rei vestiu a camisa do Peixe por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.

