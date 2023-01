Pentacampeão, Rivaldo explica ausência em velório de Pelé

Ex-jogador comentou que não gosta de fazer homenagens neste momento delicado e que está com a consciência "bem tranquila"

Um dos temas abordados durante o velório de Pelé foi a ausência de ex-jogadores do tetra e do pentacampeonato da Seleção Brasileira. Rivaldo, um dos craques no elenco campeão de 2002, se pronunciou após o assunto levantar críticas nas redes sociais.

O ex-meia de Barcelona e Milan explicou que não gosta de fazer homenagens neste momento delicado e que está com a consciência "bem tranquila”.

“Mesmo se eu estivesse no Brasil não tenho certeza se iria ao velório. Não gosto de fazer homenagem nesta hora, não sou contra quem quer fazer. Eu conheci o Pelé, tive várias vezes com ele e tive a oportunidade de honrar e homenagear ele em vida. Mostrei meu carinho e admiração. A melhor homenagem é em vida e isto eu fiz e estou com a consciência bem tranquila”, justificou.

Através de um post, Rivaldo ainda relembrou uma entrevista em que Pelé fala sobre as homenagens que aconteceriam após a sua morte. Em suas falas, o Rei do Futebol pronunciou as seguintes palavras: “Quando o Edson morrer, não façam festa, não falam que era bonzinho. Tudo que tiver que falar, fala agora, faz homenagem agora. Dá em vida. Depois que morrer deixem o Edson em paz”.

O velório de Pelé foi realizado na Vila Belmiro, aberto para o público. Na quarta-feira, 3, às 10 horas, no horário de Brasília, a cerimônia foi encerrada para dar início ao cortejo pelas ruas da cidade de Santos. No fim. Édson Arantes do Nascimento foi sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica.

