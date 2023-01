PSG não proibiu Neymar de ir a velório de Pelé, diz jornalista; jogador é visto em festa

"O PSG absolutamente não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o velório de Pelé", afirmou Hadrien Grenier, setorista do clube parisiense; atacante foi visto em festa no mesmo dia do velório do Rei

Neymar não teria sido proibido pelo PSG de ir ao velório de Pelé, é o que alega o jornalista francês Hadrien Grenier, que acompanha o dia a dia do clube parisiense. A informação vai de encontro com a declaração do pai do jogador, que o representou na cerimônia em homenagem ao Rei, na Vila Belmiro, onde disse que o craque havia sido impedido de viajar para dar o adeus ao maior ídolo da história do Santos.

“O PSG absolutamente não proibiu Neymar de viajar ao Brasil para o velório de Pelé”, afirmou Hadrien Grenier, no Twitter.

Le PSG n’a absolument pas interdit à Neymar de se rendre au Brésil pour les funérailles de Pelé. @Tanziloic Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 2, 2023

Parte da imprensa e de torcedores nas redes sociais criticaram a ausência de jogadores e campeões mundiais na despedida do Rei, que aconteceu nos dias 2 e 3 de janeiro, em Santos.

Além disso, Neymar foi visto em uma festa no mesmo dia do velório de Pelé. O jogador apareceu em alguns stories da cantora Ana Aoas, no Instagram. No vídeo, é possível observar que o craque está cantando e acompanhado do companheiro de clube e seleção Marquinhos.

PSG não proibiu absolutamente ninguém de viajar ao Brasil para o velório de Pelé.



Nas últimas horas, o craque brasileiro foi visto uma festa na França.



O ex-jogador Walter Casagrande foi um dos que criticaram a atitude de Neymar em texto publicado sobre a ausência de jogadores e campeões mundiais no velório de Pelé.

“Neymar foi representado pelo pai, mas de madrugada estava numa festa curtindo um samba – isso mostra toda a dor que sentiu pela morte do Rei Pelé", escreveu o colunista.

Internautas criticam atitude do craque

A atitude foi encarada como desrespeitosa e foi bastante criticada por boa parte dos internautas, tendo em vista que Neymar e o pai teriam mentido sobre o PSG supostamente ter impedido o atleta de acompanhar o velório do Rei.

As notícias que chegam da França é que o PSG não proibiu ninguém de vir ao funeral do Pelé. Nas últimas 24 horas, Neymar foi visto em uma festa.



Tudo bem que a gente não espera muita coisa dele. Mas isto é inacreditável. A falta de noção de tudo chega a enojar. — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) January 3, 2023

Então ele mentiu? Inventou essa desculpa? Chega a dar nojo.



Neymar é um baita jogador de futebol, mas não sabe se portar como ídolo brasileiro. — Raífe Sales (@Raife_Sales) January 3, 2023

na minha concepção o Neymar falhou mtt em preferir festa do que ir no velório do Pelé, dps vem ser vítima nas redes sócias, e olha q eu sou super fã dele, mas n da pra passar pano — Yali (@yaliorneles) January 4, 2023

