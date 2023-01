Casagrande cobra Kaká por ausência em velório de Pelé: "Talvez tivesse ido por cachê"

A ausência dos campeões mundiais mais recentes pela seleção brasileira no velório do Rei Pelé, sepultado nesta terça, foi alvo de muito debate nas redes sociais, entre fãs do ex-jogador e até jornalistas. O comentarista e colunista do UOL, Walter Casagrande Jr. foi um dos profissionais que se posicionou.

Ele fez duras críticas a nomes recentes que representaram o Brasil em Copas, casos de Kaká e Neymar. Vale lembrar, porém, que essa discussão é um pouco mais antiga: durante a Copa do Mundo do Catar, Casagrande e nomes da seleção já haviam se “estranhado”.

Em um longo texto publicado na tarde da última terça-feira, 3, o ex-jogador disse que muitos atletas não gostavam de Pelé porque foram criticados no passado.

“Já faz um bom tempo que os jogadores brasileiros não aceitam críticas. Ficam magoados, sentidos”, escreveu em certo momento, fazendo referência à própria situação mais recente, quando criticou os pentacampeões Ronaldo, Kaká e outros.

“Cafu (capitão do penta) justificou que não conseguiu antecipar o voo e ir ao velório, mas só o fez depois de receber muitas críticas. Por que não falou antes? O tempo passou, mas a mágoa desses mimados, não. Nunca dedicaram nada ao Rei. Nenhuma fala, nenhuma homenagem, simplesmente ignoraram a existência do Rei Pelé. Não ter nenhum representante desses dois títulos no velório do Pelé foi vergonhoso para a história do futebol brasileiro”, disparou.

Casagrande ainda lembrou que Mauro Silva, atual vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e campeão em 94, foi o único representante dos dois últimos títulos mundiais.

Ele ainda falou sobre “pelo menos” Romário ter enviado uma coroa de flores, assim como Ronaldo. Ambos postaram homenagens nas redes sociais. O próprio Casagrande decidiu não ir ao velório para evitar ver o Rei do futebol no caixão. “Quero ter na cabeça a imagem do Pelé no vídeo que ele me mandou”, justificou.

“Os jogadores pentacampeões deveriam se unir, como fizeram para me atacar, em homenagem ao Pelé. Cadê o Kaká, que falou que o brasileiro não reconhece seus ídolos? Pois bem, Kaká, depois do que vimos no velório do Pelé, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos é você. Ou talvez você tivesse ido por um cachê interessante”, continuou, para, depois, falar diretamente de Neymar e outros representantes da última Seleção:

“Neymar foi representado pelo pai, mas de madrugada estava numa festa curtindo um samba – isso mostra toda a dor que sentiu pela morte do Rei Pelé. E os outros? Daniel Alves, que se acha o maior jogador por ter o recorde de títulos, nem uma postagem fez. Será que o Tite ou o Juninho Paulista não poderiam aparecer para representar a última seleção a jogar uma Copa?”, questionou.

Durante a Copa do Mundo, Casagrande e alguns ex-jogadores, como Marcos, Kaká e Rivaldo, haviam trocado farpas na internet por críticas feitas por ele aos pentacampeões. Neymar também foi mencionado nas críticas, pelo posicionamento político, anteriormente.

