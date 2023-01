Ex-Ceará, Messias coloca Pelé como referência na luta contra o racismo

Recém-contratado para defender o Santos, o zagueiro Messias, ex-Ceará, foi ao velório de Pelé na Vila Belmiro para prestar uma homenagem ao ídolo do Peixe. Mais do que o desempenho do Rei do Futebol dentro das quatro linhas, o defensor alvinegro destacou a importância do ex-jogador na luta contra o racismo.

“Ele é importante não só para o negro, acho que para o mundo inteiro. Mas, nesse assunto do racismo, do negro, ele é uma referência, conseguiu conquistar corações de pessoas na época dele e de hoje em dia. Pessoas que a gente sabe que ainda existe racismo, infelizmente, mas ele conseguiu conquistar todas essas pessoas. Ele foi o pontapé inicial, quem puxou essa fila para combater o racismo e, com as atitudes e talento, ele conseguiu. Se Deus quiser, nós vamos conseguir dar continuidade nessa luta dele também”, disse.

+ Avenida Radial Oeste vai passar a se chamar Avenida Pelé



Messias ainda falou sobre a responsabilidade de atuar no clube de Pelé.

"Quando eu recebi a notícia que viria para o Santos, já vem com uma responsabilidade muito grande. É o time do nosso Rei, do nosso Pelé. Mas agora é prestar homenagem para essa grande pessoa, grande cidadão. Para esse grande atleta, que ultrapassou barreiras e fronteiras, parou guerras. É nunca deixar que ele seja esquecido”, finalizou.

Eterno Rei do Futebol

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé vestiu a camisa do Peixe por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.

Após 24 horas de velório na Vila Belmiro, Edson Arantes do Nascimento foi sepultado nesta terça-feira, no Memorial Necrópole Ecumênica, na cidade de Santos.

