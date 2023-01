Autoridades, amigos, jogadores e mais de 230 mil fãs: saiba como foi o velório de Pelé

Chegou ao fim o velório de Pelé na Vila Belmiro. Foram 24 horas de evento, que foi marcado por muita emoção. Mais de 230 mil pessoas passaram pelo estádio alvinegro para se despedir do Rei. Apesar do alto número, tudo ocorreu com muita tranquilidade.

O evento começou às 10 horas (de Brasília) da última segunda-feira. Contudo, antes mesmo do início, milhares de fãs já se aglomeraram no entorno do Urbano Caldeira. A fila para entrar na casa santista começou a ser formada ainda no domingo. Perto do horário da abertura, a aglomeração para ver o corpo do Rei já era imensa. Muitas pessoas, inclusive, vieram de outros estados para acompanhar a cerimônia.

Boa parte dos fãs vestiram a camisa do Santos ou da Seleção Brasileira, mas também há quem compareceu com o uniforme dos rivais do Peixe, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Internacional, etc.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O público entrou pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro e saiu pelos portões 7 e 8. Dentro do estádio, o fã não pôde parar para ver o caixão, que estava no centro do gramado. A orientação era para que as pessoas mantivessem um ritmo contínuo para que a fila não fique ainda maior.

Além do público em geral, a Vila Belmiro recebeu diversas autoridades. Entre os nomes estavam Gianni Infantino, presidente da Fifa, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, Tarcísio de Freitas, governador do Estado de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo.

Ex-jogadores do Santos também foram se despedir de Pelé, como Manoel Maria, Lima, Abel, Clodoaldo, Serginho Chulapa, João Paulo, Agnaldo Moreira, Elano, etc.

Atletas do atual elenco e comissão técnica também marcaram presença, como o goleiro Paulo Mazoti, os zagueiros Alex Nascimento e Messias, o meio-campista Zanocelo e os atacantes Marcos Leonardo, Ângelo, Soteldo, Lucas Barbosa e Rwan Seco estiveram no estádio. O técnico Odair Hellmann e o coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão também foram prestar homenagens ao ídolo santista.

O velório foi encerrado às 10 horas desta terça-feira, com uma missa. Agora, será realizado um cortejo pelas ruas da cidade de Santos antes do sepultamento.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé vestiu a camisa do Peixe por 18 anos. Foram 1116 apresentações com 1091 gols marcados. Ao longo de toda carreira, foram 1365 partidas e 1282 bolas na rede.