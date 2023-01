Presidente da Fifa pede para que todos os países tenham estádios com nome de Pelé

Gianni Infantino foi à Vila Belmiro para acompanhar o velório do Rei do Futebol

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, chegou à Vila Belmiro para o velório de Pelé, que recebeu o público às 10 horas desta segunda-feira, 2. Além de lamentar o falecimento do Rei, o chefe da entidade anunciou que requisitará aos presidentes de todas as Federações ao menos um estádio com o nome do ex-jogador.

"Com muita emoção, tristeza, mas também com sorriso no rosto porque ele nos deu muitos sorrisos. Como Fifa, vamos homenagear o Rei como merece. O que posso dizer é que vamos pedir a todas as Federação filiadas que tenham um estádio com o nome de Pelé. Os jovens precisam saber quem foi Pelé", disse Infantino.

"Eu não o vi jogar, mas, como o mundo inteiro, a gente o conhece, sabe quem foi. O que quero dizer, neste momento, é que o Pelé é eterno. Estamos com muita emoção e tristeza, mas queremos sorrir para todos também pelo que representava", completou.

Presidentes da CBF e Conmebol marcam presença

Além dele, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o da Conmebol, Alejandro Domínguez, já marcaram presença no estádio do Santos para se despedir do maior jogador da história do futebol. Infantino também recordou o momento em que, com seu pai, conheceu os feitos de Pelé.

"Única vez que meu pai foi ao cinema comigo foi ver 'Fuga para vitória' e ele me explicou quem era Pelé. Era a forma de me mostrar quem foi esse jogador", declarou.

O velório de Pelé terá início nesta segunda, às 10h, e durará 24 horas até que o sepultamento seja realizado na terça-feira. A cerimônia será aberta para fãs e torcedores na Vila Belmiro, estádio em que o Rei atuou na maior parte de sua carreira.

