Pelé: fãs se aglomeram em fila na Vila Belmiro para início do velório

O velório de Pelé inicia nesta segunda-feira, 10, na Vila Belmiro. O público só será liberado para entrar no estádio às 10 horas. Contudo, antes mesmo do evento começar, muitas pessoas já marcavam presença no local.

A fila para entrar na casa alvinegra começou a ser formada ainda no domingo. Perto do horário da abertura, a aglomeração para ver o corpo do Rei já era imensa. Muitas pessoas, inclusive, vieram de outros estados para acompanhar a cerimônia.

Boa parte do público vestiu a camisa do Santos ou da seleção brasileira, mas também há quem compareceu com o uniforme dos rivais do Peixe, como Corinthians e Palmeiras.

O público entra pelos portões 2 e 3 da Vila Belmiro e sai pelos portões 7 e 8. Dentro do estádio, o fã não pode parar para ver o caixão, que está no centro do gramado. A orientação é que as pessoas mantenham um ritmo contínuo para que a fila não fique ainda maior.

O velório segue até às 10 horas de terça-feira, 3, quando será realizado um cortejo pelas rodas da cidade de Santos antes do sepultamento.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

