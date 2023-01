Técnico Vítor Pereira chega ao Rio de Janeiro para assumir o Flamengo

O técnico Vítor Pereira desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira, 2, por volta das 6h20, para iniciar os trabalhos à frente do Flamengo. Na chegada, o português ex-Corinthians citou a "possibilidade de títulos" como principal motivo que o fez aceitar o convite do time rubro-negro.

"Foi exatamente o que me trouxe aqui. Esses grandes desafios que teremos pela frente. A decisão [de assumir o Flamengo] foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos", disse o comandante à Fla TV.

Em outro momento, questionado sobre a situação familiar, o treinador se esquivou e afirmou que sanará as dúvidas quando for apresentado oficialmente no novo clube. Vale destacar que ele diversas vezes alegou "problemas familiares" para não renovar o vínculo com o Corinthians, equipe no qual treinou em 2022.

No Flamengo, Vítor Pereira terá inúmeras oportunidades para ser campeão, visto que time terá calendário para lá de cheio, com muitas competições em disputa. O clube já vem de duas conquistas importantes no último ano: a Copa do Brasil e a Libertadores.

Em 2023, o Rubro-Negro terá pela frente a Supercopa do Brasil, o Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Desta forma, VP poderá levantar o primeiro troféu nesta passagem pelo futebol brasileiro. No Timão, ele chegou a bater na trave, ficando com o vice da Copa do Brasil contra o próprio Flamengo, mas não conseguiu ser campeão.

Vítor Pereira, agora técnico do Flamengo, será o sucessor de Dorival Júnior, que não teve contrato renovado. O clube, inclusive, se despediu do ex-treinador nas redes sociais, nesta segunda, 2.

