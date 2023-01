Flamengo divulga despedida oficial ao técnico Dorival Júnior

O técnico deixou o Ceará no meio do ano para assinar com o Flamengo e levou os cariocas para a conquista da Libertadores e Copa do Brasil

Junto com a chegada do técnico Vitor Pereira, o Flamengo publicou nas redes sociais uma despedida ao técnico Dorival Júnior, que teve o contrato encerrado em 31 de dezembro de 2022. No texto, a equipe carioca destacou as conquistas e os serviços prestados, além de desejar sucesso para o futuro da carreira do treinador.

"Agradecemos ao técnico Dorival Júnior, comandante das conquistas da Copa Libertadores e Copa do Brasil, pelos serviços prestados ao Clube de Regatas do Flamengo. Desejamos muito sucesso em sua carreira. Obrigado, professor!", publicou o clube.

Dorival revelou surpresa com saída do Rubro-Negro

Em função do sucesso em 2022, Dorival Júnior reconheceu a surpresa com a dispensa por parte do Flamengo. O treinador assumiu um time bastante criticado e levou a resultados expressivos, como os títulos da Copa Libertadores e Copa do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi uma surpresa, sendo muito sincero com vocês. Até por tudo o que vivemos no Flamengo neste ano. De um modo geral, a todo momento. As pessoas envolvidas com o futebol, no trabalho direto com a gente, nos mostrava que provavelmente haveria a continuidade", disse Dorival em entrevista ao SporTV.

Sobre o assunto Técnico Vítor Pereira chega ao Rio de Janeiro para assumir o Flamengo

Pelé é homenageado com minuto de silêncio em cerimônia de posse de Lula

Tags