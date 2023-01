Pelé é homenageado com minuto de silêncio em cerimônia de posse de Lula

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presta homenagem ao Rei do Futebol e ao Papa Bento XVI

Neste domingo, 1º, Luiz Inácio da Lula Silva (PT) tomou posse da presidência do Brasil. Antes de começar a cerimônia em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prestou uma homenagem a Pelé, morto na última quinta-feira, 29.

"Antes de prosseguirmos com essa solenidade, peço permissão para render as nossas homenagens póstumas ao grande brasileiro e rei do futebol, o sr. Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé", disse, antes de ser interrompido por uma salva de palmas no Congresso.

Na sequência, Rodrigo Pacheco propôs que todos ficassem em posição de respeito e solicitou um minuto se silêncio. A homenagem também foi dedicada ao Papa Bento XVI, que faleceu nesta sexta-feira, 30, aos 95 anos.

Maior ídolo da história do Santos, Pelé morreu na última quinta-feira, aos 82 anos, após complicações de um câncer no cólon. O ex-jogador lutava contra o tumor desde setembro de 2021, quando passou por uma cirurgia para sua retirada e estava se tratando no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O Rei, aliás, já teve participação na política brasileira. Em 1995, ele foi nomeado para o cargo de Ministro do Esporte em 1995 pelo então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Na ocasião, ele propôs a Lei Pelé, visando reduzir a corrupção no futebol brasileiro.

Pelé será velado na Vila Belmiro, onde o ex-jogador brilhou por 18 anos. O corpo seguirá do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, direto para o estádio do Peixe na madrugada da segunda-feira, 2. Na terça-feira, 3, será realizado o cortejo pelas ruas da cidade.

