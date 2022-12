Jogos da Libertadores e Sul-Americana terão um minuto de silêncio em homenagem a Pelé

Conmebol comunicou decisão logo após a morte do Rei do Futebol. Homenagem será prestada até o fim da disputa das oitavas de final dos torneios

O mundo está de luto após a morte de Pelé nesta quinta-feira, 29 de dezembro. O Rei do Futebol nos deixou aos 82 anos após uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca. Diante do triste episódio, a Conmebol decidiu declarar cinco dias de luto.

Através de um comunicado oficial, a entidade também noticiou que todos os jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana terão um minuto de silêncio antes da bola rolar. A homenagem será prestada até o fim da disputa das oitavas de final das competições.

Representante do futebol cearense na Libertadores, o Fortaleza também terá o minuto de silêncio adotado em suas partidas. O Leão estreia diante do Deportivo Maldonado no dia 23 de fevereiro, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño, no Uruguai. A partida de volta ocorre na semana seguinte, no dia 02 de março, às 21 horas, na Arena Castelão. Ambos os jogos são válidos pela segunda fase preliminar do torneio.

Além do minuto de silêncio, a Conmebol decidiu que o hasteamento das bandeiras será a meio mastro durante o período do luto.

