Esportes do POVO ao vivo: morre Pelé, o Rei do Futebol

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 30, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a morte de Pelé. O Rei do Futebol, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, depois de uma progressão do câncer no cólon intestinal identificado em setembro de 2021.

Edson Arantes do Nascimento estava internado desde o dia 2 de dezembro, quando o hospital divulgou uma nota apontando o diagnóstico de uma infecção respiratória. Por ter parado de responder a quimio, o eterno camisa 10 já recebia cuidados paliativos.

Fala ainda sobre o mercado da bola de Ceará e Fortaleza e preparação dos times para o início da temporada 2023. O Vovô anunciou nesta sexta a contratação do atacante Luvannor, ex-Cruzeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 30, a partir das 11 horas:

Tags