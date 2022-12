Relembre as capas do O POVO sobre Pelé, o Rei do Futebol

Eternizado na história, Pelé foi um gênio à frente da época em que nasceu. Com a bola no pé, mudou a forma de se jogar futebol

Pelé, partiu, mas deixou um legado eterno. Tricampeão mundial com a seleção brasileira, o ex-jogador do Santos quebrou paradigmas, mudou a forma de se jogar futebol e encantou o mundo com seu talento. Para relembrar momentos marcantes da carreira do Rei do Futebol, O POVO resgatou capas históricas que contam parte da trajetória do lendário mineiro. Confira:

Capas do O POVO sobre Pelé: