Abel Ferreira comenta possibilidade de assumir a Seleção: "Minha realidade é o Palmeiras"

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira esteve em Portugal nesta quarta-feira para lançamento do seu livro "Cabeça Fria, Coração Quente". No evento, o comandante concedeu entrevista coletiva e discutiu temas como a possibilidade de assumir a Seleção Brasileira ou até mesmo a seleção portuguesa.

A resposta de Abel, todavia, é clara: ele não pensa em deixar o time alviverde neste momento. O português chegou a dizer que se sente "realizado" no Verdão e que há outros treinadores disponíveis com "capacidade e experiência" para as funções.

"É um orgulho ser português. Eu nunca pensei em sentir tanto orgulho. Os portugueses (técnicos) que são imigrantes sabem e sentem o que estou dizendo. Mas a minha realidade é o Palmeiras. Renovei meu contrato no início do ano e estou em um clube onde me proporciona todas as condições. Portugal tem treinadores de muita qualidade e muita experiência, que ganharam mais do que eu, e também tem desempregados disponíveis", declarou Abel.

"Eu vivo muito no aqui e no agora. E o aqui e o agora é o Palmeiras, ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e muito realizado no clube onde estou. Minha realidade é esta, este é o meu foco", completou.

O principal cargo do comando técnico do Brasil está vago desde a saída de Tite, após a eliminação da Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, nos pênaltis, para a Croácia. Já em Portugal, Fernando Santos foi demitido após a queda na mesma competição, diante de Marrocos.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o nome da vez no entendimento da CBF é o italiano Carlo Ancelotti, que atualmente dirige o Real Madrid. O plano B seria Fernando Diniz, do Fluminense, e Abel aparece como uma terceira opção, ao lado do compatriota Jorge Jesus, ex-Flamengo e comandante do Fenerbahçe, da Tuquia.

Segundo diversos veículos portugueses, o principal candidato para assumir a seleção lusitana era o veterano José Mourinho, multicampeão no Porto, Inter de Milão, Manchester United e Real Madrid. Contudo, a tendência é que o técnico rejeite a oferta da Federação Portuguesa e cumpra seu contrato com a Roma, até 2024.

O novo exemplar do livro "Cabeça Fria, Coração Quente" é uma atualização do primeiro lançado por Abel Ferreira e sua comissão técnica. O material é ampliado e traz 160 novas páginas que trazem detalhes do treinador e do Palmeiras em 2022, como os bastidores da conquista da Recopa, do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro.

