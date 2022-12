Cercado por familiares, ídolo Pelé completa um mês de internação em São Paulo

Aos 82 anos, o Rei foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor

Nesta quinta-feira, 29, o rei Pelé completa um mês de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador precisou ser hospitalizado por complicações em seu quadro de câncer no cólon, descoberto em setembro de 2021.

Aos 82 anos, o Rei foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor. O último boletim médico, divulgado em 21 de dezembro, apontou uma progressão do câncer, com necessidade de maiores cuidados às disfunções renal e cardíaca.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", escreveu o hospital na ocasião.

Desde então, não houve mais boletins oficiais, o que trouxe muita preocupação e informações desencontradas nas redes sociais. Aliás, é pelo Instagram que os filhos de Pelé atualizam os fãs do Rei do futebol.

Kely Nascimento é uma das mais ativas, mas Edinho, atual técnico do Londrina, também postou uma foto quando chegou ao hospital. Ele e outros membros da família estiveram com Pelé durante o Natal.

Já na última quarta-feira, Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento chegaram dos Estados Unidos para visitar o avô no quarto do hospital. Ambos são filhos de Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto, reconhecida como filha de Pelé apenas na década de 1990.

Nas publicações realizadas pelos familiares do ídolo do Santos, há sempre mensagens de esperança e destacando a força de Pelé. Não há nenhuma expectativa de alta até o momento.