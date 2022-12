Três Corações, cidade natal de Pelé, decreta luto oficial de sete dias

O maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé faleceu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, após exatamente um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de complicações decorrentes de um câncer no cólon

A Prefeitura de Três Corações, cidade na região sul de Minas Gerais onde Pelé nasceu em 1940, decretou nesta quinta-feira, 29, luto oficial de sete dias pela morte do Rei do Futebol. O prefeito José Roberto de Paiva Gomes fez o anúncio em um post no perfil oficial da cidade no Facebook.

"O filho de Dona Celeste e Dondinho, nasceu Edson Arantes do Nascimento, em 1940, na antiga Rua Treze, que hoje, honrosamente, leva seu nome. E, mesmo depois de tornar-se Pelé, nunca se esqueceu de sua terra natal. Sua história jamais será esquecida e seu legado seguirá inspirando crianças e jovens em todo o planeta. Todo o nosso carinho, orações e condolências à família de Pelé, especialmente à Dona Celeste, neste momento, e a todos os admiradores e amigos ao redor do mundo", escreveu.

Sobre o assunto Perfil de Diego Maradona nas redes sociais homenageia Pelé: "O Rei"

Vítima do milésimo gol de Pelé, Vasco reverência o Rei do Futebol: "Foi uma honra"

Presidentes da CBF e da Conmebol lamentam morte de Pelé

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O maior jogador de todos os tempos, o Rei Pelé faleceu nesta quinta-feira, aos 82 anos, após exatamente um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por conta de complicações decorrentes de um câncer no cólon, descoberto em 2021.

O último boletim médico divulgado na quarta-feira da semana passada informava que o quadro havia tido progressão, com necessidade de maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. Nesta quinta-feira, em novo boletim, o hospital confirmou a morte do Rei por conta de falência de múltiplos órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia", divulgou o hospital.

No final de dezembro de 2021, Pelé havia ficado dois dias internado no mesmo hospital. Ele lutava contra o tumor desde setembro do mesmo ano, quando passou por cirurgia para sua retirada.

Tags