Vítima do milésimo gol de Pelé, Vasco reverência o Rei do Futebol: "Foi uma honra"

O clube carioca divulgou um vídeo do histórico gol, anotado de pênalti no dia 19 de novembro de 1969, e disse que foi "uma honra"

Pelé fez história em diversos estádios em que atuou. Um dos principais foi o Maracanã, onde marcou o milésimo gol na carreira. Vítima deste tento, o Vasco utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, para prestar uma homenagem ao Rei, que já declarou torcer para o Cruzmaltino.

O clube divulgou um vídeo do histórico gol, anotado de pênalti no dia 19 de novembro de 1969, e disse que foi "uma honra".

"O futebol perdeu a sua Majestade. O Vasco da Gama presta todas as condolências a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou nesta quinta-feira, aos 82 anos. Descanse em paz, Rei do Futebol e grande Vascaíno de coração", escreveu a equipe carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

65 157 pessoas estiveram no Maracanã naquela noite o estádio. O milésimo tento de Pelé saiu aos 34 minutos do segundo tempo. O camisa 10 foi derrubado na área e sofreu o pênalti. O craque santista bateu com o pé direito no canto esquerdo do goleiro. Andrada voou com vontade, conseguiu raspar na bola, mas não evitou o gol.

Na sequência, dirigentes do Vasco pediram a Pelé para vestir a camisa do time carioca. No uniforme havia o número 1000. O ídolo deu a volta olímpica com ela, seguido por diversas pessoas.

Tags