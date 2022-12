Pelé no Flamengo: relembre o dia em que o Rei jogou no clube

Pelé e Zico formaram dupla com a camisa do Flamengo em 1979 em amistoso que aconteceu no Maracanã, contra o Atlético-MG; relembre esse dia histórico

Ídolo do Santos, Pelé, que morreu hoje, 29, vestiu outras camisas do futebol brasileiros, entre elas a do Flamengo.

Em 6 de abril de 1979, o Rei jogou ao lado de Zico como companheiros de time pelo Rubro-Negro. O jogo aconteceu no Maracanã, em um amistoso beneficente contra o Atlético-MG, que terminou 5 a 1 para o clube carioca.

Pelé tinha 39 anos na época, mas fez um bom jogo, segundo relatos. Zico, que usou a camisa 9 e deu a 10 para o Rei, marcou três vezes.

O amistoso teve um público de 139.953 pagantes e uma renda de mais de oito milhões de cruzeiros (moeda da época). Todo o dinheiro arrecadado foi revertido para vítimas de enchentes que aconteceram em Minas Gerais na época.

O Flamengo contava com grandes jogadores, como Rondinelli, Júnior e Andrade, base da equipe que seria campeã da Libertadores em 1981. Pelé jogou apenas o primeiro tempo da partida, mas o suficiente para o evento ficar registrado na história.

Vídeo: Zico conta experiência de jogar com Pelé no Flamengo

Em seu canal no YouTube, Zico contou como foi a experiência de jogar com Pelé no time Flamengo. Assista abaixo ou veja direto no YouTube.

Zico enviou mensagens de apoio a Pelé um dia antes da morte do Rei

Após a realização do anual jogo beneficente que promove, no Maracanã, o ex-jogador Zico havia mandado nessa quarta, 28, uma mensagem de força ao ídolo Pelé e ao amigo Roberto Dinamite, que sofre de um câncer de intestino.

"[Um tributo] a ele e gostaria de lembrar também do meu amigo Roberto Dinamite, que foi um dos que marcou o início desse Jogo das Estrelas, quando fizemos lá no Centro de Futebol. Então, aos dois. Vivem momentos parecidos, de muita dificuldade, em que é preciso ser muito guerreiro, como eles sempre foram na carreira deles, para poder superar esse momento", disse o ex-jogador do Flamengo na ocasião.

"Rei, o Brasil e o mundo inteiro estão torcendo por você, para que você consiga voltar ao convívio de todos seus familiares, na sua casa. E, ao Dinamite, amigo do coração, do peito, começamos juntos, a mesma coisa. Estamos aqui sempre na torcida, estive falando com seu filho e Deus está no controle", completou.

